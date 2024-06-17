Нетаньяху распустил военный кабинет Израиля, сообщили СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет, который был создан после атаки ХАМАС на страну 7 октября прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

По информации местных СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военный кабинет официально распущен - он был создан после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Ожидается, что Нетаньяху будет принимать важные для страны решения по войне на небольших специальных совещаниях и при этом без министра нацбезопасности Итарама Бен Гвира, а окончательное одобрение будет получать от более широкого состава кабинета безопасности.

Ранее главный политический оппонент премьера, лидер оппозиции Израиля и член военного кабинета Бени Ганц объявил о выходе из состава правительства. Он обвинил Нетаньяху в том, что тот ставит свои личные политические соображения выше стратегии в отношении сектора Газа, а также призвал провести выборы в ближайшие месяцы.

Также напомним, недавно министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозили своим уходом из правительства, если Биньямин Нетаньяху согласится на мирный план президента Байдена, сообщала Русская служба Би-би-си.

План, в конечном итоге, предполагает освобождение всех заложников, окончательное прекращение боевых действий и план масштабной реконструкции Газы.

На прошлой неделе ХАМАС ответил на предложение о перемирии в Газе и потребовал полного прекращения огня.