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Борцы за климат и права палестинцев разгромили филиалы банка Barclays в разных городах Британии

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Разгромленный филиал банка Barclaysв Лондоне
Разгромленный филиал банка Barclays. Фото: Guy Smallman/Getty Images

Активисты протестных движений в поддержку палестинцев и против климатических изменений разбили окна и вымазали краской стены и банкоматы 20 филиалов банка Barclays по всей Британии. Они обвиняют банк в финансировании войны в Газе, а также в финансировании компаний, связанных с добычей и переработкой ископаемого топлива.

Группа Palestine Action («Палестинское действие») заявила, что эту акцию она провела в сотрудничестве с «подпольным климатическим движением» Shut The System («Прикрой [или сломай] систему»). Сами борцы с изменением климата это подтвердили.

Пропалестинская группировка заявила, что их мишенями стали 20 зданий, в которых размещались филиалы банка, по всей Англии и Шотландии.

Пострадавшие филиалы банка Barclays

  • В центре Бристоля в здании, где размещался филиал банка, были разбиты окна, а стены разрисованы красными граффити
  • В Эдинбурге (по словам протестующих) в здание банка были брошены камни с именами палестинцев, погибших в ходе войны в Газе
  • Полиция Лондонского Сити сообщила, что арестовала трех мужчин в возрасте от 34 до 45 лет за нанесение ущерба отделению банка Barclays
  • Нападениям также подверглись здания филиалов Barclays в лондонских районах Сент-Джонс-Вуд, Кройдон, Ричмонд и Пэкам
  • Здания офисов Barclays в городской агломерации Большого Манчестера и в городе Престон в графстве Ланкашир тоже были замазаны красной краской и повреждены

Почему филиалы банка подверглись нападению

По словам представителя группы Palestine Action, нападение было совершено для того, чтобы «остановить геноцид палестинцев, мешая деятельности поставщиков оружия для израильской армии..., а также финансовых компаний, связанных с этими поставщиками оружия».

Борцы с изменениями климата из группировки Shut The System говорят, что вандализм по отношению к зданиям филиалов банка призван положить конец «деятельности банков и страховых компаний, которые способствуют использованию ископаемого топлива».

«Обе группировки, — говорится дальше в заявлении, — прибегли к радикальной тактике., которая включает в себя диверсии в отношении ключевой инфраструктуры, чтобы физически не допустить в дальнейшем проведения разрушительных и смертоносных бизнес-операций».

Протестующие уже давно утверждают, что банк Barclays имеет тесные связи с оборонной промышленностью и косвенно финансирует Армию обороны Израиля.

Протестное движение Palestine Solidarity Campaign («Кампания солидарности с Палестиной»), действующее в Англии и Уэльсе, утверждает, что банк Barclays является «соучастником действий Израиля против мирного населения Газы», поскольку владеет акциями на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов (более 2 млрд долларов США) в оборонных компаниях, которые производят вооружения, используемые Армией обороны Израиля в Газе, и предоставил им в качестве кредитов 3 млрд фунтов (более 3,8 млрд долларов США).

Оборонные компании, в которых, как утверждают пропалестинские движения, Barclays является акционером, включают в числе прочих британскую аэрокосмическую и военно-промышленную компанию BAE Systems, британских производителей оборонных технологий Ultra Electronics и Qinetiq, а также американские Boeing и инженерно-строительную компанию Caterpillar.

Заявление представителя банка Barclays

Пресс-секретарь Barclays заявил, что, хотя банк поддерживает право на мирный протест, он призывает всех борцов за права палестинцев и с изменениями климата, протестовать «с уважением к нашим клиентам, нашим коллегам и нашей собственности».

«Оборонный сектор, — говорится в заявлении банка, — имеет основополагающее значение для нашей национальной безопасности, и правительство Великобритании ясно заявляет, что поддержка оборонных компаний совместима с этикой экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Решения о введении эмбарго на поставки вооружений другим странам являются делом соответствующих избранных правительств [каждой страны]».

Кроме нападений на отделения банк, участники протестов в Манчестере ранее организовали порчу израильских продуктов в супермаркете.

Еврейский совет Большого Манчестера опубликовал заявление, в котором говорится, что эта акция принесла много убытков и лишила нуждающихся доступа к необходимым им товарам и услугам.

«Еврейская община, —  сказано  в заявлении Еврейского совета, — пережила рекордный уровень преступлений на почве ненависти после террористических атак 7 октября… Это привело к тому, что евреи не уверены, могут ли они безопасно ездить в центры своих городов».

Нападения на филиалы банка Barclays стали последним по времени событием в целой серии атак на корпорации, спровоцированные войной между Израилем и ХАМАС. Нападения также были совершены на Starbucks, McDonald’s и Google.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2115294-borcy-za-klimat-i-prava-palestincev-razgromili-filialy-banka-barclays-v-raznyh-gorodah-britanii/

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