ХАМАС ответил на предложение о перемирии в Газе и потребовал полного прекращения огня

Группировка ХАМАС заявила, что направила ответ на предложенный США план прекращения огня в Газе. Высокопоставленный представитель группировки сообщил Би-би-си, что она по-прежнему требует от Израиля обязательств по постоянному прекращению огня.

В своем заявлении ХАМАС и ее союзники из «Палестинского исламского джихада» выразили готовность к достижению соглашения.

При этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на израильского чиновника, что ХАМАС якобы отклонил предложение об освобождении заложников.

План прекращения огня, который был предложен президентом США Джо Байденом и одобрен Советом Безопасности ООН, предусматривает шестинедельное прекращение огня, которое впоследствии должно стать постоянным, а также освобождение израильских заложников из плена ХАМАС и палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Катар и Египет, которые наряду с США выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, подтвердили, что палестинская группировка ответила на предложения.

В своем заявлении во вторник вечером ХАМАС призвал к «полному прекращению» боевых действий в Газе.

«Ответ ставит во главу угла интересы нашего палестинского народа и подчеркивает необходимость полного прекращения продолжающейся агрессии в Газе», — заявили в группировке.

Там добавили, что готовы «к позитивному взаимодействию для достижения соглашения, которое положит конец войне».

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в Вашингтоне изучают ответ ХАМАС и предложения группировки.

Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил приверженность плану прекращения огня в Газе, и мир ждет ответа ХАМАС.

Ранее Нетаньяху признал, что его военный кабинет одобрил план, но не высказался в его поддержку однозначно. Крайне правые члены его кабинета пригрозили выйти из коалиции и спровоцировать ее распад, если сделка состоится, расценив ее как капитуляцию.

Что предусматривает мирная инициатива Байдена

План, предложенный президентом США Джо Байденом, состоит из трех фаз.

ФАЗА ПЕРВАЯ

Прекращение огня на шесть недель. Израильские войска выводятся из населенных районов Газы.

ХАМАС освобождает не уточняемое число заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, в обмен на сотни палестинских заключенных. Также ХАМАС возвращает близким останки некоторых из погибших заложников.

Палестинское гражданское население возвращается во все районы Газы.

Резкое наращивание гуманитарной помощи: не меньше 600 грузовиков с гуманитарными грузами в день будет направляться в сектор Газа. Мировое сообщество отправит также сотни тысяч единиц временного жилья.

В течение всех шести недель переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США и Катара будут продолжаться. В случае успеха можно будет перейти ко второй фазе.

ФАЗА ВТОРАЯ

Освобождение всех оставшихся заложников, включая военнослужащих-мужчин.

Полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа.

Прекращение огня превратится в «постоянное прекращение военных действий».

ФАЗА ТРЕТЬЯ