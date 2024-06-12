ХАМАС ответил на предложение о перемирии в Газе и потребовал полного прекращения огня
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Группировка ХАМАС заявила, что направила ответ на предложенный США план прекращения огня в Газе. Высокопоставленный представитель группировки сообщил Би-би-си, что она по-прежнему требует от Израиля обязательств по постоянному прекращению огня.
В своем заявлении ХАМАС и ее союзники из «Палестинского исламского джихада» выразили готовность к достижению соглашения.
При этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на израильского чиновника, что ХАМАС якобы отклонил предложение об освобождении заложников.
План прекращения огня, который был предложен президентом США Джо Байденом и одобрен Советом Безопасности ООН, предусматривает шестинедельное прекращение огня, которое впоследствии должно стать постоянным, а также освобождение израильских заложников из плена ХАМАС и палестинских заключенных из тюрем Израиля.
Катар и Египет, которые наряду с США выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, подтвердили, что палестинская группировка ответила на предложения.
В своем заявлении во вторник вечером ХАМАС призвал к «полному прекращению» боевых действий в Газе.
«Ответ ставит во главу угла интересы нашего палестинского народа и подчеркивает необходимость полного прекращения продолжающейся агрессии в Газе», — заявили в группировке.
Там добавили, что готовы «к позитивному взаимодействию для достижения соглашения, которое положит конец войне».
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в Вашингтоне изучают ответ ХАМАС и предложения группировки.
Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил приверженность плану прекращения огня в Газе, и мир ждет ответа ХАМАС.
Ранее Нетаньяху признал, что его военный кабинет одобрил план, но не высказался в его поддержку однозначно. Крайне правые члены его кабинета пригрозили выйти из коалиции и спровоцировать ее распад, если сделка состоится, расценив ее как капитуляцию.
Что предусматривает мирная инициатива Байдена
План, предложенный президентом США Джо Байденом, состоит из трех фаз.
ФАЗА ПЕРВАЯ
- Прекращение огня на шесть недель. Израильские войска выводятся из населенных районов Газы.
- ХАМАС освобождает не уточняемое число заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, в обмен на сотни палестинских заключенных. Также ХАМАС возвращает близким останки некоторых из погибших заложников.
- Палестинское гражданское население возвращается во все районы Газы.
- Резкое наращивание гуманитарной помощи: не меньше 600 грузовиков с гуманитарными грузами в день будет направляться в сектор Газа. Мировое сообщество отправит также сотни тысяч единиц временного жилья.
- В течение всех шести недель переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США и Катара будут продолжаться. В случае успеха можно будет перейти ко второй фазе.
ФАЗА ВТОРАЯ
- Освобождение всех оставшихся заложников, включая военнослужащих-мужчин.
- Полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа.
- Прекращение огня превратится в «постоянное прекращение военных действий».
ФАЗА ТРЕТЬЯ
- Возвращение последних останков погибших заложников.
- Запуск плана реконструкции Газы при участии США и мирового сообщества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2115867-hamas-otvetil-na-predlozhenie-o-peremirii-v-gaze-i-potreboval-polnogo-prekrashcheniya-ognya/