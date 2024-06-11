Самолет вице-президента Малави пропал с радаров: поиски ведутся почти сутки

Самолет, на борту которого находился вице-президент африканского государства Малави, пропал с радаров утром в понедельник, 10 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, вице-президент Малави Саулос Чилима летел на похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары. На борту самолета находились еще девять человек.

После вылета из столицы страны Лилонгве утром 10 июня судно пропало с радаров. самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны после 10:00 по местному времени, но этого так и не произошло.

Президент африканского государства Малави Лазарус Чаквера приказал начать поиски пропавшего самолета.

"Я дал строгий приказ продолжать операцию до тех пор, пока самолет не будет найден", — сказал Чаквера.

Он отменил свою запланированную поездку на Багамы.

Отмечается, что вице-президенту Малави Саулосу Чилиме 51 год. Он женат и имеет двоих детей. Пост вице-президента Чилима занимает с 2014 года.