Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку в Армении (видео)

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна был вынужден совершить незапланированную посадку в городе Ванадзоре из-за плохой погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Армения.

По данным издания, вчера, 25 мая, вертолет Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе в армянском городе Ванадзоре. Это подтвердил сам премьер Армении в Facebook.

"Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на машине. Хорошего дня нам всем", – написал он.

При этом Пашинян выложил видео с места незапланированной посадки.

Как пишет Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, которое находится на границе с Азербайджаном.

Делимитация границ Армении и Азербайджана

Напомним, в конце апреля Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы.

При этом позже президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы – они продолжат переговоры касательно мирного договора.

В начале мая президент Касым-Жомарт Токаев делал заявление по данным переговорам, а во время своего визита в Ереван глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Тем не менее несколько недель назад в Армении вновь начались протесты – вышедшие на митинг люди потребовали отставки Никола Пашиняна. Поводом к протестам стал вопрос о границе между Арменией и Азербайджаном.