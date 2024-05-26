Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку в Армении (видео)

Опубликовано:

Никол Пашинян
Никол Пашинян. Фото: TASS / Getty Images

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна был вынужден совершить незапланированную посадку в городе Ванадзоре из-за плохой погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Армения.

По данным издания, вчера, 25 мая, вертолет Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе в армянском городе Ванадзоре. Это подтвердил сам премьер Армении в Facebook.

"Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на машине. Хорошего дня нам всем", – написал он.

При этом Пашинян выложил видео с места незапланированной посадки.

Как пишет Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, которое находится на границе с Азербайджаном.

Делимитация границ Армении и Азербайджана

Напомним, в конце апреля Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы.

При этом позже президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы – они продолжат переговоры касательно мирного договора.

В начале мая президент Касым-Жомарт Токаев делал заявление по данным переговорам, а во время своего визита в Ереван глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Тем не менее несколько недель назад в Армении вновь начались протесты – вышедшие на митинг люди потребовали отставки Никола Пашиняна. Поводом к протестам стал вопрос о границе между Арменией и Азербайджаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106972-vertolet-pashinyana-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-armenii-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.