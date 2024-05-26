Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку в Армении (видео)
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Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна был вынужден совершить незапланированную посадку в городе Ванадзоре из-за плохой погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Армения.
По данным издания, вчера, 25 мая, вертолет Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе в армянском городе Ванадзоре. Это подтвердил сам премьер Армении в Facebook.
"Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на машине. Хорошего дня нам всем", – написал он.
При этом Пашинян выложил видео с места незапланированной посадки.
Как пишет Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, которое находится на границе с Азербайджаном.
Делимитация границ Армении и Азербайджана
Напомним, в конце апреля Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы.
При этом позже президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы – они продолжат переговоры касательно мирного договора.
В начале мая президент Касым-Жомарт Токаев делал заявление по данным переговорам, а во время своего визита в Ереван глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.
Тем не менее несколько недель назад в Армении вновь начались протесты – вышедшие на митинг люди потребовали отставки Никола Пашиняна. Поводом к протестам стал вопрос о границе между Арменией и Азербайджаном.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106972-vertolet-pashinyana-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-armenii-video/