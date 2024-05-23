Саакашвили заявил, что Грузия как никогда близка к полной утрате независимости

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на судебном заседании, заявил что Грузия как никогда близка к полной утрате независимости, пишет "Грузия Online".

По словам политика, речь идет о полной отмене государственности.

"В 2008 году, когда Россия стояла у ворот Тбилиси, я был гораздо спокойнее и был уверен, что независимости Грузии ничто не угрожает, потому что грузинский народ был един и весь мир нас поддержал. Сейчас мы отрезаны от поддержки мира и нас пытаются разделить и поделить на части", - заявил Саакашвили.

Бывший президент добавил, если нет свободы, ничто не имеет смысла.

"Рональд Рейган сказал, что в любой момент Америка будет в одном поколении от потери своей свободы. Это поколение мы прошли последние 30 лет и сейчас теряем свою независимость. Теперь молодое поколение подхватило этот флаг. В своей последней президентской речи в 2013 году я предсказал, что это поколение скажет свое решающее слово. В чем ее главное преимущество — эти молодые люди не спрашивают, какой будет их часть в независимой Грузии, они спрашивают, будет ли Грузия существовать и где будет Грузия. Они не мелочатся по поводу своей карьеры и других личных эгоистических мнений, потому что если будет свободы, у каждого будет возможность, если не будет свободы, ничего не имеет смысла", - заключил он.

Напомним, в Грузии в последние несколько недель не стихали протесты против аналога российского закона об иностранных агентах. Против принятия закона выступили тысячи граждан Грузии. Они неоднократно устраивали демонстрации - в том числе около здания парламента.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" год назад был отозван "Грузинской мечтой" из-за массовых протестов, вспыхнувших по стране. И вот недавно был повторно вынесен на рассмотрение.

14 мая парламент Грузии окончательно принял закон "об иноагентах", несмотря на массовые протесты.

Однако позже стало известно, что президент Грузии наложила на него вето.