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Стоимость шенгенской визы вырастет этим летом

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Шенгенская виза с паспортом
Шенгенская виза. Иллюстративное фото: barisonal / Getty Images

Еврокомиссия приняла решение об увеличении стоимости шенгенской визы типа C на 12% с июня 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Словении.

Как сообщили в Министерстве иностранных и европейских дел Словении, Европейская комиссия приняла решение об увеличении платы за выдачу шенгенской визы для краткосрочного пребывания (визы типа С) на 12%.

"Более высокий сбор будет применяться по всему миру с 11 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что новая стоимость шенгенской визы составит 90 евро для взрослых заявителей старше 12 лет и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Виза для детей младше шестилетнего возраста останется бесплатной.

Напомним, в апреле официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, почему казахстанцам чаще стали отказывать в получении шенгенской визы.

При этом в октябре прошлого года в МИД РК сообщали о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

Позже в декабре в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.

В конце января 2024 года замминистра иностранных дел РК Алибек Бакаев обсудил этот вопрос с главой представительства ЕС в РК Кестутисом Янкаускасом. Отмечалось, что первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:

  • введение единого списка документов для подачи на визу;
  • уменьшение консульских сборов;
  • сокращение сроков рассмотрения заявок;
  • увеличение срока действия многократных виз.

Добавим, что согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 29 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 29 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104488-stoimost-shengenskoy-vizy-vyrastet-etim-letom/

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