"Фальсифицируют документы": в МИД об отказе в предоставлении шенгенской визы казахстанцам

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге рассказал, почему казахстанцам чаще стали отказывать в получении шенгенской визы, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров указал на то, что участились факты предоставления фальсифицированных документов на получение шенгенской визы.

"Это в свою очередь приводит к росту фактов отказов в получении данной визы. Предоставление документов, содержащих недостоверные факты для получения визы, наносит существенный вред имиджу Республики Казахстан, что в свою очередь усложняет ведение переговоров о реализации визового режима, а также ухудшает визовую историю наших граждан, увеличивая шанс получения отказов на визы в будущем", – заявил он.

Кроме того, по его словам, предоставление подобных документов увеличивает срок рассмотрения визовых заявлений в связи с необходимостью тщательной сверки документов, вследствие чего участились случаи жалоб граждан о задержке получения визы.

"Призываем наших граждан тщательно контролировать процесс предоставления необходимых документов, подачи заявлений на визу и оплаты необходимых сборов", – подчеркнул Айбек Смадияров.

Напомним, в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

Позже в декабре в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.

В конце января 2024 года замминистра иностранных дел РК Алибек Бакаев обсудил этот вопрос с главой представительства ЕС в РК Кестутисом Янкаускасом. Отмечалось, что первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:

введение единого списка документов для подачи на визу;

уменьшение консульских сборов;

сокращение сроков рассмотрения заявок;

увеличение срока действия многократных виз.

Добавим, что согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 29 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 29 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.