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Визовый режим для казахстанцев планирует упростить ЕС: МИД Казахстана провел переговоры

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флаги евросоюза
Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Thierry Monasse/Getty Images

Замминистра иностранных дел РК Алибек Бакаев встретился с главой Представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества в консульской сфере, в частности, проведение второго раунда консультаций по упрощению визового режима стран ЕС для граждан РК.

Так, первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:

  • введение единого списка документов для подачи на визу;
  • уменьшение консульских сборов;
  • сокращение сроков рассмотрения заявок;
  • увеличение срока действия многократных виз.

"По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении дружественных отношений между РК и ЕС в консульской сфере", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

Позже в декабре в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.

Согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Хорватия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2057883-vizovyy-rezhim-dlya-kazahstantsev-planiruet-uprostit-es-mid-kazahstana-provel-peregovory/

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