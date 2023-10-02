"Это непросто": в МИД высказались о возможности облегчения ЕС визового режима для казахстанцев

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров напомнил, что полгода назад состоялась поездка министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Брюссель.

"Там была встреча именно с теми высокопоставленными представителями ЕС, которые отвечают за визовые вопросы. Была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать нам получение визы", — отметил он.

При этом, по его словам, в продолжение этого диалога, в посольстве Казахстана в Брюсселе и непосредственно в Казахстане проводится соответствующая работа.

"На прошлой неделе состоялась встреча нашего заместителя министра иностранных дел, который курирует консульские вопросы, с представителем европейских посольств, аккредитованных в Казахстане.

Европейская сторона подтвердила большой интерес к этому процессу. Работа в этом направлении ведется. Но сроков никаких нет. Там 27 стран. Это непросто, это большая бюрократия. Нужно будет все это преодолеть и договориться об облегчении визового режима", — подчеркнул Айбек Смадияров.

Напомним, ранее посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм заявил, что у Штатов есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение американских виз казахстанскими гражданами.

В феврале 2023 года появилась информация о якобы усложнении процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев с 1 марта. Айбек Смадияров комментировал эти слухи.

Представительство Европейского Союза в РК тогда заявило, что ЕС не вносил Казахстан в "черный список", а в процедуре оформления шенгенских виз для казахстанцев с 1 марта 2023 года не произошло существенных изменений.

Позже МИД РК сообщило, что Казахстан и ЕС начали консультации об облегчении визового режима для казахстанцев.

Согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Хорватия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.