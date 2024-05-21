Самолет с пассажирами загорелся во время взлета в Индии (видео)

В Индии загорелся самолет компании авиакомпании Airbus A320 Air India Express со 179 пассажирами на борту, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of India.

Как пишет издание, борт направлялся из Бангалора в Кочи. Примерно через 10 минут после взлета загорелся один из двигателей. Самолет вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку. Всех пассажиров эвакуировали.

Отмечается, что это уже второй случай пожара на бортах авиакомпании Air India за последние несколько дней. 17 мая один из самолетов перевозчика, направлявшихся в Бангалор, вернулся в Дели после предупреждения о возгорании на борту.

В авиакомпании, комментируя последнее ЧП, заявили, что в результате произошедшего никто из пассажиров не пострадал.

"Для установления причин пожара будет проведено тщательное расследование совместно с компетентными госорганами", - заявили в компании.

Представитель аэропорта Бангалора сообщил, что "была объявлена ​​полномасштабная чрезвычайная ситуация, и пожар был быстро потушен после приземления".