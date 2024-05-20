Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов о жене премьер-министра

Испания отозвала своего посла в Аргентине Марию Хесуса Алонсо после того, как аргентинский президент обвинил жену премьера Испании в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об отзыве посла заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, опубликовав видео в соцсетях.

"Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок", — сообщил Альбарес.

Он подчеркнул, что высказывания аргентинского лидера недопустимы и беспрецедентны в контексте международных отношений.

"Испания требует от господина Милея публичных извинений", — подчеркнул министр.

По данным издания, вчера, 19 мая, президент Аргентины Хавьер Милей в ходе своего выступления на мероприятии "Europa Viva 24" заявил, что политика социализма ведет к "рабству или смерти", а затем обвинил в коррумпированности испанского премьер-министра и его супругу.

"Если у него (Педро Санчеса - прим. ред.) коррумпированная жена, он тоже становится грязным", — заявил аргентинский лидер.

Месяцем ранее испанский суд начал следственные действия в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. Жалоба была подана синдикатом "Чистые руки", который признал, что обвинения основаны на публикациях в прессе. Прокуратура провинции Мадрид уже попросила о прекращении расследования.

По данным газеты испанских СМИ, дело касается отношений Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства.

После начала расследования против жены Санчес отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он на посту. В конце апреля премьер заявил, что не покинет свой пост.

"Я решил продолжить с большей силой, если это возможно, (работать - прим. ред.) во главе правительства Испании", — сказал политик.