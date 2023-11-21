Новый президент Аргентины, обещавший сжечь центробанк, теперь хочет продать госСМИ

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что собирается продать частным лицам ряд государственных СМИ, нефтегазовую компанию и авиаперевозчика, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Одержавший недавно победу на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей заявил, что продаст частным компаниям новостное агентство Telam, телеканал TV Pública и радиостанцию Radio Nacional, которые являются государственными.

"Я не придерживаюсь той практики министерства пропаганды. Мы считаем, что TV Pública стало пропагандистским механизмом", – цитирует Милея местный портал Pagina/12.

Он отметил, что данный телеканал по большей части отзывается о его альянсе "Свобода наступает" в негативном ключе.

Кроме того, новоизбранный лидер Аргентины намерен продать частникам нефтегазовую компанию YPF и крупнейшего авиаперевозчика в стране Aerolineas Argentinas.

По его словам, все, что может быть в руках частного сектора, должно быть у частного сектора.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, крайне правый политик 53-летний Хавьер Милей, который не считался фаворитом второго тура президентских выборов в Аргентине, неожиданно победил, набрав более 56% голосов избирателей. Его соперником был министр экономики Серхио Масса.

Милей известен своими неординарными поступками и резкими высказываниями. Например, призывал "бросить больной песо ради доллара США", обещал сжечь центральный банк, чтобы покончить с "раком инфляции", выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия.

По информации The Guardian, Хавьер Милей увлекается музыкой – был солистом собственной кавер-группы The Rolling Stones под названием Everest. Однако известность получил, будучи экономическим обозревателем на аргентинских телешоу. В Конгресс Аргентины попал в 2021 году от своей партии Libertad Avanza ("Свобода наступает").