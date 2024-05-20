"На кону не только Грузия": Зурабишвили попросила Макрона освободить Кавказ от советского менталитета
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французской газете рассказала о своем разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает NUR.KZ со ссылкой на "Грузию-Онлайн".
Как пишет издание, на вопрос французского журналиста, чего она ждет от европейцев, в частности от президента Макрона, Зурабишвили ответила: "Их приезда".
По словам президента Грузии, Макрон обещал посетить их страну с момента ее избрания в 2018 году.
"Это (приезд Макрона - прим. ред.) должно произойти до начала избирательной кампании в сентябре. На кону стоит не только Грузия, это вопрос окончательного освобождения Кавказа от советского менталитета и российского влияния.
Никто здесь не хочет вступать в конфронтацию с Россией. Это очень важно для будущего Европы, включая безопасность Европы", — заявила Зурабишвили.
Она также отметила, что ждет Макрона с визитом в День независимости Грузии, 26 мая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103332-na-konu-ne-tolko-gruziya-zurabishvili-poprosila-makrona-osvobodit-kavkaz-ot-sovetskogo-mentaliteta/