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"На кону не только Грузия": Зурабишвили попросила Макрона освободить Кавказ от советского менталитета

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Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французской газете рассказала о своем разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает NUR.KZ со ссылкой на "Грузию-Онлайн".

Как пишет издание, на вопрос французского журналиста, чего она ждет от европейцев, в частности от президента Макрона, Зурабишвили ответила: "Их приезда".

По словам президента Грузии, Макрон обещал посетить их страну с момента ее избрания в 2018 году.

"Это (приезд Макрона - прим. ред.) должно произойти до начала избирательной кампании в сентябре. На кону стоит не только Грузия, это вопрос окончательного освобождения Кавказа от советского менталитета и российского влияния.

Никто здесь не хочет вступать в конфронтацию с Россией. Это очень важно для будущего Европы, включая безопасность Европы", — заявила Зурабишвили.

Она также отметила, что ждет Макрона с визитом в День независимости Грузии, 26 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103332-na-konu-ne-tolko-gruziya-zurabishvili-poprosila-makrona-osvobodit-kavkaz-ot-sovetskogo-mentaliteta/

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