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Покушение на убийство: стало известно о состоянии премьера Словакии после многочасовой операции

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Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Kenzo Trebouillard/Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выжил после многочасовой операции после того, как в него стреляли накануне, и пребывает в стабильном состоянии, передает Euronews.

По информации телеканала, в премьера Словакии стреляли пять раз, а официальные лица называют покушение "политически мотивированным".

Отмечается, что сейчас премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в стабильном состоянии после покушения, которое произошло в городе Гандлова в ходе выездного заседания правительства.

"Операция прошла успешно, я думаю, он выживет", - заявил вице-премьер и министр окружающей среды Томаш Тараба.

Напомним, накануне стало известно, что премьер-министра Словакии ранили во время стрельбы на месте заседания правительства. В политика выстрелили, когда он вышел к общественности. Подозреваемый был задержан.

Позже о состоянии премьера Словакии высказался один из министров, назвав ситуацию сложной и что Фицо "борется за свою жизнь".

Также сообщалось, что подозреваемый в нападении на главу кабмина Словакии Роберта Фицо заявил перед допросом, что не разделяет политические решения правительства страны.

Добавим, что ряд мировых лидеров высказались о произошедшем, в том числе и Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана решительно осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Также глава государства пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2101553-pokushenie-na-ubiystvo-stalo-izvestno-o-sostoyanii-premera-slovakii-posle-mnogochasovoy-operacii/

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