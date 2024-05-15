Премьер-министра Словакии ранили во время стрельбы на месте заседания правительства

Премьер-министра Словакии Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина - в политика выстрелили, когда он вышел к общественности. Нападавший был задержан полицией.

Местное издание Pravda пишет, что нападение случилось после заседания правительства в Хандлове, когда премьер-министр шел среди людей.

По словам очевидцев, Фицо подошел к людям и послышалось несколько выстрелов после премьер упал.

По информации СМИ, выстрелили несколько раз в грудь и живот.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сейчас его доставляют в больницу в Братиславе на вертолете. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое.

Также, по информации агентства, СМИ Словакии, ссылаясь на работника больницы, сообщают, что жизненные функции политика были стабилизированы. Он был в сознании, когда поступил в медучреждение.

Произошедшее прокомментировали на официальной странице Фицо в Facebook. Там сообщили, что политик - "в опасном для жизни состоянии". На вертолете его отправили в город Банска-Бистрица, так как путь до Братиславы будет слишком долгим. Следующие несколько часов будут решающими.

В Сети были опубликованы кадры с места происшествия.

Напомним, что в октябре прошлого года популистская партия, возглавляемая Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии. Ранее, как отмечает "Русская служба Би-би-си", Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и называл «наивными» планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий.

Кроме того политик заявлял о том, что что Евросоюз стал марионеткой в руках США и обвиняет президента в антисловацком сговоре с Джорджем Соросом.

А в апреле этого года президентом Словакии избран Петер Пеллегрини. Отмечалось, что его избрание укрепит власть премьер-министра Роберта Фицо.