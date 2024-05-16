Покушение на премьера Словакии: задержанный назвал причины

Подозреваемый в нападении на главу кабмина Словакии Роберта Фицо заявил перед допросом, что не разделяет политические решения правительства страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на словацкие СМИ, мужчина решил совершить нападение еще месяц назад. Причиной он назвал несогласие с политикой кабмина.

"Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидируют, почему RTVS подвергается нападкам?" — заявил задержанный.

Отмечается, что в конце прошлого месяца кабмин Словакии одобрил закон о замене Радио и телевидения Словакии (RTVS) Словацким телевидением и радио (STVR). СМИ писали, что таким образом кабмин собирается поставить под контроль общественное теле- и радиовещание.

В связи с рассмотрением законопроекта в Словакии прошел ряд протестов, который организовала либеральная партия "Прогрессивная Словакия" (PS).

"Если Фицо возьмет под свой контроль RTVS, это станет фундаментальным шагом к несвободе. Мы не можем позволить им сделать это, это наша общая борьба за свободу", — заявлял лидер партии Михал Шимечка.

По данным СМИ, нападавший — 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. Ранее он работал в частном охранном предприятии.

Его сын на вопрос издания, как писатель относится к партии Фицо SMER, ответил лишь, что писатель не голосовал за эту фракцию.

Отметим, РИА Новости сообщает, что сейчас жизни Фицо ничего не угрожает. О его состоянии журналистам рассказал вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.

"Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает", — приводят его слова словацкие СМИ.

Напомним, вчера премьер-министра Словакии Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина - в него выстрелили, когда он вышел к общественности. Нападавший был задержан полицией.

Министр обороны страны сообщал, что политика госпитализировали в тяжелом состоянии.

О покушении на главу правительства Словакии высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил о "своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания".