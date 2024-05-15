"Ситуация действительно сложная": о состоянии премьера Словакии высказался один из министров

Министр обороны Словакии рассказал о состоянии премьер-министра страны Роберта Фицо после покушения. Между тем ряд мировых лидеров высказались о произошедшем, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо длится уже более трех часов.

"Сейчас ситуация действительно сложная. То, что произошло сегодня, - это клеймо, которое будет преследовать нас долгие годы", - заявил министр обороны страны Роберт Калинак, добавив, что Фицо "борется за свою жизнь".

Несмотря на это, они надеются, что с премьером все будет хорошо.

Между тем на покушение отреагировали мировые лидеры. Президент США Джо Байден назвал это "ужасающим актом насилия" и заявил, что посольство США находится в тесном контакте с правительством Словакии, а также готово оказать помощь.

Президент России Владимир Путин заявил, что "этому чудовищному преступлению не может быть оправдания".

Осудили произошедшее также генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Добавим, что покушение решительно осудил президент Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня премьер-министра Словакии Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина - в него выстрелили, когда он вышел к общественности. Нападавший был задержан полицией, пострадавшего политика госпитализировали.