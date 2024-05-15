Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии

Президент Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Также глава государства пожелал Фицо скорейшего выздоровления, пишет NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо.

Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.

Напомним, сегодня премьер-министра Словакии Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина - в него выстрелили, когда он вышел к общественности. Нападавший был задержан полицией, пострадавшего политика госпитализировали.

На официальной странице словацкого премьера в соцсетях появилось сообщение, что он "в опасном для жизни состоянии".