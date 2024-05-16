Байден и Трамп сойдутся на дебатах

Стали известны даты теледебатов между президентом США Джо Байденом и кандидатом на должность Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN. Теледебаты состоятся 27 июня и 10 сентября.

Президент США Джо Байден и экс-президент страны Дональд Трамп приняли приглашение телеканала CNN принять участие в дебатах 27 июня. В среду стало известно, что оба также приняли приглашение телеканала ABC провести вторые дебаты 10 сентября.

Ранее предвыборный штаб Байдена обратился к Трампу с призывом принять участие в дебатах, организованных новостными организациями. В среду утром Байден опубликовал видеообращение в , в котором бросил вызов Трампу.

"Дональд Трамп два раза проиграл дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. "Ну, сделай мне день, приятель, я даже сделаю это дважды. Итак, давай выберем даты, Дональд", - сказал Байден.

Трамп согласился с предложенными датами, но добавил, что "настоятельно рекомендует" провести больше, чем двое дебатов. Команда Трампа также призвала кандидатов принять участие в четырех дебатах - вдвое больше, чем просил Байден. Предвыборный штаб Байдена в среду уклонился от вопросов по поводу этого запроса.

Согласно пресс-релизу CNN, дебаты пройдут в студии сети в Атланте без присутствия аудитории, что является нонсенсом в дебатах между кандидатами в президенты. Первые президентские дебаты, транслируемые по телевидению, между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном в 1960 году, прошли в телевизионных студиях без присутствия живой аудитории. Потом дебаты больше не проводились до выборов 1976 года. Но с тех пор они проходили перед живой аудиторией, которой было приказано не шуметь в начале и в конце дебатов.

О том, что выборы 2024 года станут фактическим повторением кампании 2020 года, стало известно в марте этого года. Байден и Трамп победили на праймериз республиканцев и демократов.

После Джо Байден предложил Дональду Трампу сыграть вместе в гольф, добавив, что "позволит ему сделать три удара", если тот понесет свою сумку для гольфа сам.

Позже власти штата Аризона официально обвинили советника и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, главу аппарата Белого дома при Трампе Марка Мэдоуза и еще 16 человек в заговоре с целью отменить итоги прошлых президентских выборов в этом штате. Сам Трамп числится в деле соучастником, но в число обвиняемых не включен.

Накануне Джо Байден отреагировал на новость о покушении на премьера Словакии. Президент США назвал это "ужасающим актом насилия" и заявил, что посольство США находится в тесном контакте с правительством Словакии, а также готово оказать помощь.