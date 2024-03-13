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Трамп и Байден победили на праймериз республиканцев и демократов. Они будут выдвинуты в президенты США

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Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: Angeka Weiss/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний хозяин Белого дома Джо Байден победили на праймериз республиканцев и демократов, сообщают американские СМИ. Таким образом они вскоре будут официально выдвинуты в президенты США от своих партий — и выборы 2024 года станут фактическим повторением кампании 2020 года, когда Байден победил Трампа.

Выдвижение Байдена в президенты США от Демократической партии было формальностью, поскольку действующий лидер страны, решивший идти на второй срок, как правило, не сталкивается с серьезной конкуренцией.

У республиканцев битва за выдвижение была вполне серьезной, хотя Трамп с самого начала кампании имел огромное преимущество и у его ближайшей конкурентки, бывшей постоянной представительницы США в ООН Никки Хейли, почти не было реальных шансов на выдвижение.

Во вторник республиканские праймериз прошли в четырех штатах: в Джорджии, на Гавайях, а также в Миссисипи и Вашингтоне.

После того, как Хейли вышла из гонки на фоне поражений в "супервторник", Трампу не хватало всего 137 делегатов на партийной конференции, которая вскоре официально выдвинет кандидата в президенты.

Как передает ABC News, экс-президент получил необходимые голоса после победы в Вашингтоне.

Джо Байден и Дональд Трамп
Трамп и Байден во время дебатов кандидатов в президенты в 2020 году. Фото: China News Service/Getty Images

Последний случай в истории, когда одна из двух ведущих американских партий выдвигала в президенты кандидата, уже один раз проигравшего на выборах, имел место в 1968 году, отмечает центр Pew Research. Тогда республиканцы выдвинули в президенты Ричарда Никсона, который уступил Джону Кеннеди на выборах 1960 года.

А ситуация, при которой те же два кандидата снова встречаются на выборах президента, последний раз происходила в 1950-х.

Как пишет Pew Research, новый поединок Трампа с Байденом станет седьмым таким случаем в истории. При этом результат первых четырех "матчей-реваншей" отличался от первоначального, а в последних двух оказался таким же, как во время первого голосования.

Президентские выборы в США в состоятся 5 ноября 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2067612-tramp-i-bayden-pobedili-na-praymeriz-respublikantsev-i-demokratov-oni-budut-vydvinuty-v-prezidenty-ssha/

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