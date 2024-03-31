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"Позволю тебе сделать три удара": Байден обратился к Трампу с предложением

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден предложил Дональду Трампу сыграть вместе в гольф, добавив, что "позволит ему сделать три удара", если тот понесет свою сумку для гольфа сам, передает NUR.KZ.

Президент США прикрепил к посту в соцсети X видео с американским телеведущим Стивеном Колбером.

"Дональд Трамп, насколько мы знаем, все еще пытается выиграть третий чемпионат собственного соревнования по гольфу. Мой вопрос вам, сэр, могут ли избиратели голосовать за кандидата в президенты, который не может выиграть даже трофей своего же Международного гольф-клуба?" – задал вопрос Колбер.

На что Байден ответил, что как-то предлагал Трампу сыграть.

"Я как-то говорил ему, когда мы увиделись в Овальном кабинете (Белого дома – прим. ред.), до того, как его привели к присяге (президента США – прим. ред.). Я сказал: "Я позволю тебе сделать три удара, если ты сам понесешь свою сумку", – отвечает Байден.

В зале раздается смех.

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе", – написал в посте американский лидер.

В этом месяце стало известно, что Дональд Трамп и Джо Байден победили на праймериз республиканцев и демократов. Таким образом, по сообщению американских СМИ, они вскоре будут официально выдвинуты в президенты США от своих партий, и выборы 2024 года станут фактическим повторением кампании 2020 года.

Также ранее Байден представил собственный вариант бюджетного плана США на 2025 год, который резко контрастирует с предложениями, высказанными Дональдом Трампом.

В начале марта экс-президент Штатов вызвал Байдена на дебаты и получил отказ.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2076108-pozvolyu-tebe-sdelat-tri-udara-bayden-obratilsya-k-trampu-s-predlozheniem/

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