Джулиани и другие соратники Трампа официально обвинены в попытке отменить результаты выборов президента США в Аризоне

Власти штата Аризона официально обвинили советника и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, главу аппарата Белого дома при Трампе Марка Мэдоуза и еще 16 человек в заговоре с целью отменить итоги прошлых президентских выборов в этом штате. Сам Трамп числится в деле соучастником, но в число обвиняемых не включен.

Аризона стала уже четвертым штатом, где Трампу и его соратникам предъявлены уголовные обвинения в связи с попытками отменить итоги выборов, которые Трамп без всяких доказательств называет сфальсифицированными.

Об официальном предъявлении обвинений генеральный прокурор Аризоны, член Демократической партии Крис Мейс объявил в среду, после того, как с обвинениями после продолжавшегося год расследования согласилось Большое жюри штата.

"Я не позволю подрывать американскую демократию — она слишком важна для нас. Эта махинация, если бы она удалась, лишила бы избирателей Аризоны права на учет их голосов, поданных за выбранного ими президента. Это по сути обессмыслило бы их право выбирать", — сказал генеральный прокурор в видеообращении.

Джо Байден победил в Аризоне с перевесом всего в 10457 голосов.

В официальном обвинении по имени названы только 11 из 18 фигурантов дела, но остальные семеро, включая Марка Мэдоуза и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, описаны достаточно подробно, чтобы понять, о ком идет речь.

Прокуратура Аризоны обещает формально обнародовать имена этих семерых после того, как всем им лично и официально будет предъявлено обвинение.

В поданных в суд документах в качестве соучастника заговора, но не обвиняемого, фигурирует и "бывший президент США", которым вряд ли может быть кто-то кроме Трампа.

Среди обвиняемых, названных по именам, — бывшая председательница аризонского отделения Республиканской партии Келли Уорд, ее муж Майкл Уорд и два депутата конгресса штата, Энтони Керн и Джейк Хоффман.

Хоффман сказал в эфире телекомпании CBS, что не считает себя виновным и рассматривает обвинения как неприкрытое преследование по политическим мотивам.

Кроме Аризоны, деятели Республиканской партии официально обвинены в соучастии в попытках Трампа отменить итоги выборов в трех штатах США: Неваде, Мичигане и Джорджии.

В чем суть обвинений?

Обвинения подкреплены выводами возглавляемого демократами комитета Конгресса, который расследовал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года и предполагаемые попытки Трампа отменить итоги президентских выборов.

Комитет пришел к выводу, что экс-президент и члены его команды после выборов в ноябре 2020-го и проигрыша Байдену пытались уговорить членов республиканского большинства в конгрессах семи штатов, где победил демократ Байден, незаконно назначить выборщиков-республиканцев, либо вообще не назначать выборщиков.

Республиканцы Аризоны послушались и послали в Сенат США сфальсифицированные сертификаты.

Против самого Трампа выдвинуты несколько уголовных обвинений в попытке сфальсифицировать президентские выборы в США и поощрении своих сторонников к штурму Капитолия.

Обвинительное заключение против Дональда Трампа по делу 6 января — это 45-страничный документ, в котором обосновываются четыре пункта обвинения: заговор, нанесший ущерб интересам США, два пункта обвинения, связанные с воспрепятствованием процедуре утверждения голосов, а также заговор с целью нарушения прав граждан.

"Целью заговора, — пишет прокурор, — была отмена законных результатов выборов 2020 года. При этом использовались ложные утверждения о махинациях на выборах".

Трамп отрицает все обвинения и настаивает, что они вызваны желанием демократов организовать против него кампанию преследования.