Госсекретарь США Блинкен спел на сцене бара в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен исполнил под гитару песню прямо на сцене одного из баров в Киеве. Дипломат прибыл в Украину с визитом во вторник, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Госсекретарь США Энтони Блинкен спел песню канадско-американского музыканта Нила Янга прямо на сцене бара "Бармен Диктат" в Киеве вместе с местной панк-группой "19.99". Дипломат исполнил песню Rockin' in the Free World 1989 года.

"Соединенные Штаты с вами. Большая часть мира с вами. И они борются не только за свободную Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", - сказал он со сцены, прежде чем приступить к исполнению.

В баре в этот момент находились местные жители и часть американских дипломатов.

Отметим, что Блинкен называет себя гитаристом-любителем.

Напомним, что госсекретарь Соединенных Штатов прибыл вчера в Киев с необъявленным визитом. Это четвертый его приезд в страну с начала войны в Украине, передает DW.

Прибыл Блинкен в город ночным поездом из Польши. В Киеве он запланировал переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Среди прочего они собирались обсудить ситуацию на фронте, влияние новой помощи США в области безопасности и экономики.

Добавим, что в конце апреля президент США Джо Байден подписал пакет законов, предусматривающих в том числе выделение военной помощи в размере 95 млрд долларов Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Так, почти 61 млрд направили украинской стороне.