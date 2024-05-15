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Госсекретарь США Блинкен спел на сцене бара в Киеве

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Энтони Блинкен с гитарой на сцене
Энтони Блинкен. Кадр из видео: twitter.com/cspan

Госсекретарь США Энтони Блинкен исполнил под гитару песню прямо на сцене одного из баров в Киеве. Дипломат прибыл в Украину с визитом во вторник, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Госсекретарь США Энтони Блинкен спел песню канадско-американского музыканта Нила Янга прямо на сцене бара "Бармен Диктат" в Киеве вместе с местной панк-группой "19.99". Дипломат исполнил песню Rockin' in the Free World 1989 года.

"Соединенные Штаты с вами. Большая часть мира с вами. И они борются не только за свободную Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", - сказал он со сцены, прежде чем приступить к исполнению.

В баре в этот момент находились местные жители и часть американских дипломатов.

Отметим, что Блинкен называет себя гитаристом-любителем.

Напомним, что госсекретарь Соединенных Штатов прибыл вчера в Киев с необъявленным визитом. Это четвертый его приезд в страну с начала войны в Украине, передает DW.

Прибыл Блинкен в город ночным поездом из Польши. В Киеве он запланировал переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Среди прочего они собирались обсудить ситуацию на фронте, влияние новой помощи США в области безопасности и экономики.

Добавим, что в конце апреля президент США Джо Байден подписал пакет законов, предусматривающих в том числе выделение военной помощи в размере 95 млрд долларов Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Так, почти 61 млрд направили украинской стороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2100656-gossekretar-ssha-blinken-spel-na-scene-bara-v-kieve-video/

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