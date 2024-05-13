Взрыв и обрушение жилого дома в Белгороде: 13 погибших и как минимум 20 пострадавших

Число погибших под завалами в Белгороде увеличилось до 13. Из-под завалов многоэтажки в Белгороде извлечены тела 13 человек, сообщает МЧС России.

Ранее спасатели сообщили, что среди погибших обнаружены двое детей.

«Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, в том числе двоих детей», — говорится в сообщении министерства в официальном телеграм-канале.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что спасательная операция на месте обрушения дома будет идти всю ночь. «Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме», — написал он.

«В подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Кормят спасателей. Все жильцы переселены. Часть из них отправилась к родственникам, часть размещена в ПВР на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи», — добавил Гладков.

Утром областной центр и прилегающие районы подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, написал ранее губернатор.

По его словам, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, вызвав значительные разрушения.

Российские информагентства, ссылаясь на оперативные службы, сообщили, что в результате взрыва повреждения получил почти весь дом — десятиэтажное панельное здание на улице Щорса, 16 квартир обрушились.

Место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа. По сведениям ТАСС, всего в доме 502 квартиры в 8 подъездах.

Также три человека погибли при новом обстреле Белгорода в воскресенье вечером.

«Город Белгород в очередной раз за сегодняшний день подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибли трое мирных жителей - девочка семнадцати лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм», — написал губернатор Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, еще пять человек получили ранения.

Что известно о пострадавших при обрушении дома?

По данным российского Минздрава, в результате обрушения многоэтажки в Белгороде пострадали как минимум 20 человек, после того как на спасателей, работавших на месте происшествия, рухнула кровля.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы. 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов. Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение», — написал позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он попросил граждан не скапливаться у поврежденного дома, так как находиться там опасно.

В экстренных службах не исключают, что железобетонные конструкции здания вблизи от места взрыва могут продолжить разрушаться.

Каковы версии случившегося?

Минобороны России сообщило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО.

Представители различных российских ведомств высказывали разные версии причин взрыва и последующего обрушения подъезда дома.

Минобороны России сообщило, что причиной обрушения стало прямое попадание снаряда.

«12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — говорится в заявлении Следственного комитета России. — Возбуждено уголовное дело о террористическом акте».

Об этом же заявил и белгородский губернатор, написавший в своем телеграм-канале о прямом попадании украинского снаряда в многоэтажку.

Российское Минобороны заявило также, что еще один жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате падения фрагментов ракеты, сбитой системами российской ПВО.

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород», — сообщило ведомство.

В соцсетях высказывались и другие версии. Среди них — взрыв изнутри дома или «нештатный сход» авиационного боеприпаса с российского бомбардировщика, что уже не раз происходило в прошлом.

Украинская сторона не комментировала произошедшее.

По данным местных властей, сирены, оповещающие жителей Белгорода и соседних районов о ракетной опасности, в воскресенье срабатывали несколько раз.

Обострение обстановки в приграничных районах

Белгород и область уже пострадали от нанесенного накануне ракетного удара.

По данным Гладкова, в результате атаки повреждено больше 300 квартир в 85 многоквартирных домах. Накануне он сообщал об одной погибшей и 29 раненых. Позже губернатор уточнил, что 17 пострадавших остаются в больницах.

По словам Гладкова, две женщины находятся в крайне тяжелом состоянии.

Минобороны России утверждает, что в ночь на воскресенье над территорией Белгородской области средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Еще над тремя регионами России, согласно заявлению, были отражены атаки беспилотников.

Три дрона были уничтожены над Брянской областью, еще два — над Липецкой. Липецкое управление МЧС ночью предупреждало о воздушной опасности. Брянские власти о налете беспилотников не сообщали.

Минобороны Украины в конце этой недели заявило о попытке прорыва российскими войсками линии обороны на севере Харьковской области.

В украинском оборонном ведомстве утверждают, что все атаки отбиты. Однако сообщения о боях на этом направлении продолжают поступать, а в ряде населенных пунктов Харьковщины объявлена срочная эвакуация населения.

В пятницу утром многие российские и украинские провоенные источники сообщили о попытке российских войск перейти в наступление со стороны Белгородской области на украинские приграничные села.

По сведениям главы Харьковской областной администрации, утром в воскресенье российские войска вновь обстреляли город Волчанск, один местный житель был убит.

Также Олег Синегубов рассказал, что в ночь на воскресенье россияне сбросили управляемую авиабомбу на Вильчу, был поврежден корпус пансионата для престарелых. Кроме того, накануне в результате артобстрела Глубокого погиб 63-летний мужчина, а в результате серии массированных обстрелов Волчанска из разного вида вооружения погиб 51-летний мужчина, еще пять человек, включая 83-летнюю женщину, были ранены, повреждены десятки частных домов.

По словам Синегубова, в ходе продолжающейся эвакуации из пограничных районов Харьковской области были вывезены более четырех тысяч человек.

Ранее на этой неделе местные власти сообщали о боях на нескольких участках линии соприкосновения, включая приграничные территории.

Минобороны Украины, в свою очередь сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на волчанское направление в Харьковской области. После этого было объявлено об эвакуации населения из Волчанска.