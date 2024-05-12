Взрыв и обрушение жилого дома в Белгороде: что известно на этот час

Утром в воскресенье глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле областного центра и прилегающих районов со стороны Украины. По его словам, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, вызвав значительные разрушения.

Российские информагентства, ссылаясь на оперативные службы, сообщают, что в результате взрыва повреждения получил почти весь дом — десятиэтажное панельное здание на улице Щорса, 16 квартир обрушились.

Место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа. По сведениям ТАСС, всего в доме 502 квартиры в 8 подъездах.

Что известно о пострадавших?

По данным российского минздрава, в результате взрыва пострадали 17 человек. Позже это число выросло до 20, после того, как на спасателей, работавших на месте происшествия обрушилась кровля.

Эти сведения пока предварительные. Агентству «Интерфакс» в местных экстренных службах сообщили, что спасатели на месте обрушения ищут как минимум десять человек и эвакуируют жителей.

Как сообщил в своем телеграм-канале Гладков, по предварительным данным, пострадали 19 человек, в том числе двое детей, все они доставлены в больницы Белгорода. Шестерых уже выписали.

Губернатор также сообщил, что никакой помощи спасателям и полиции не требуется, и призвал граждан не скапливаться у поврежденного дома, так как находиться там опасно.

В экстренных службах не исключают, что железобетонные конструкции здания вблизи от места взрыва могут продолжить разрушаться.

В Следственном комитете России сообщили, что в результате происшествия есть погибшие. Однако позже Гладков написал, что погибшие пока не обнаружены.

Каковы версии случившегося?

Представители различных российских ведомств пока высказывают разные версии причин взрыва и последующего обрушения подъезда жилого дома в Белгороде.

«12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — говорится в заявлении Следственного комитета России. — Возбуждено уголовное дело о террористическом акте».

Этой же версии придерживается и белгородский губернатор, написавший в своем телеграм-канале о «прямом попадании» украинского снаряда в многоэтажку.

В то же время российское минобороны заявило, что жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате попадания фрагментов ракеты, сбитой системами российского ПВО.

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород», — говорится в заявлении ведомства.

В социальных сетях высказываются аргументы и в пользу других версий. Среди них — взрыв изнутри дома, «нештатный сход» авиационного боеприпаса с российского бомбардировщика, что уже не раз происходило в прошлом, и так далее.

Украинская сторона не комментировала произошедшее, у Би-би-си на данный момент нет возможности произвести независимую оценку высказываемых предположений.

По данным местных властей, сирены, оповещающие жителей Белгорода и соседних районов о ракетной опасности, к середине дня в воскресенье срабатывали уже шесть раз.