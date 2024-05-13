Разрушительное наводнение обрушилось на Индонезию: погибло более 40 человек
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Муссонные дожди вызвали наводнение, обрушившее потоки холодной лавы на склоны вулкана Марапи в Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
Сильные дожди вызвали внезапные наводнения и сход потоков холодной лавы и грязи по склонам вулкана на индонезийском острове Суматра.
Погиб по меньшей мере 41 человек, более десятка человек пропали без вести. Больше всего погибших было найдено в деревне Кандуанг, девять погибших - в Танах Датаре и восемь - в районе Паданг Париаман.
По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, река вышла из берегов и прорвалась через горные деревни в четырех районах провинции Западная Суматра. Наводнение затопило более 100 жилых домов и построек.
Холодная лава, также известная как лахар, представляет собой смесь вулканического материала и гальки.
Кроме того, в конце апреля в Индонезии произошло извержение вулкана Руанг, из-за чего власти страны повысили уровень тревоги до самого высокого.
По информации Британской энциклопедии, в Индонезии расположены более 100 действующих вулканов и еще сотни считаются потухшими. Они проходят серповидной линией вдоль внешней границы страны, через Суматру и Яву до Флореса, затем на север через море Банда до слияния с вулканами северного Целебеса.
Напомним, в начале мая на Бразилию обрушилось сильнейшее за последние 80 лет наводнение.
Это четвертая экологическая катастрофа подобного рода, случившаяся в Бразилии за последний год. Предыдущие произошли в июле, сентябре и ноябре 2023 года.
Позже стало известно, что число погибших в данном наводнении достигло 78 человек.
В апреле проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.
В том же месяце наводнение случилось в одной из самых густонаселенных провинций Китая Гуандун. Почти 60 тысяч человек были эвакуированы из своих домов.
Казахстан на протяжении апреля и мая также борется с паводком. Сегодня стало известно, что в Атырауской области на этой неделе ожидается пик паводков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2099561-razrushitelnoe-navodnenie-obrushilos-na-indoneziyu-pogiblo-bolee-40-chelovek/