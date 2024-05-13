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Разрушительное наводнение обрушилось на Индонезию: погибло более 40 человек

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Наводнение в Индонезии
Наводнение в Индонезии. Фото: REZAN SOLEH/AFP via Getty Images

Муссонные дожди вызвали наводнение, обрушившее потоки холодной лавы на склоны вулкана Марапи в Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Сильные дожди вызвали внезапные наводнения и сход потоков холодной лавы и грязи по склонам вулкана на индонезийском острове Суматра.

Погиб по меньшей мере 41 человек, более десятка человек пропали без вести. Больше всего погибших было найдено в деревне Кандуанг, девять погибших - в Танах Датаре и восемь - в районе Паданг Париаман.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, река вышла из берегов и прорвалась через горные деревни в четырех районах провинции Западная Суматра. Наводнение затопило более 100 жилых домов и построек.

Холодная лава, также известная как лахар, представляет собой смесь вулканического материала и гальки.

Кроме того, в конце апреля в Индонезии произошло извержение вулкана Руанг, из-за чего власти страны повысили уровень тревоги до самого высокого.

По информации Британской энциклопедии, в Индонезии расположены более 100 действующих вулканов и еще сотни считаются потухшими. Они проходят серповидной линией вдоль внешней границы страны, через Суматру и Яву до Флореса, затем на север через море Банда до слияния с вулканами северного Целебеса.

Напомним, в начале мая на Бразилию обрушилось сильнейшее за последние 80 лет наводнение.

Это четвертая экологическая катастрофа подобного рода, случившаяся в Бразилии за последний год. Предыдущие произошли в июле, сентябре и ноябре 2023 года.

Позже стало известно, что число погибших в данном наводнении достигло 78 человек.

В апреле проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

В том же месяце наводнение случилось в одной из самых густонаселенных провинций Китая Гуандун. Почти 60 тысяч человек были эвакуированы из своих домов.

Казахстан на протяжении апреля и мая также борется с паводком. Сегодня стало известно, что в Атырауской области на этой неделе ожидается пик паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2099561-razrushitelnoe-navodnenie-obrushilos-na-indoneziyu-pogiblo-bolee-40-chelovek/

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