Наводнения в самой густонаселенной провинции Китая: почти 60 тыс. человек эвакуировали
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В самой густонаселенной провинции Китая из-за проливных дождей происходят наводнения. Почти 60 тыс. человек были эвакуированы из своих домов, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
Из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в южной провинции Гуандун в Китае происходят наводнения. По последним данным, почти 60 тыс. человек были эвакуированы. 11 человек пропали без вести, о погибших информация не приводится.
Очевидцы в Сети поделились кадрами мощного урагана.
Несколько крупных рек вышли из берегов в Гуандуне. При этом в одной из них, что расположена на севере, по словам местных властей, вода может достигнуть пика, который бывает раз в 100 лет.
Людей из подтопленных домов спасают на лодках. К слову, провинция Гуандун - самая густонаселенная в Китае, в ней проживают 127 миллионов человек.
В выходные из-за наводнения примерно более миллиона домохозяйств лишились электричества. Но к вечеру воскресенья, примерно в 80 процентов из них оно восстановилось.
В международном аэропорту Байюнь в столице провинции Гуанчжоу были отменены и задержаны рейсы, минимум в трех городах закрыли школы. По оценкам местных властей, экономический ущерб составил около 140,6 млн юаней (19,8 млн долларов).
Между тем в МЧС Казахстана сегодня рассказали, что, по состоянию на утро понедельника, в свои дома уже вернулись больше 23 тыс. человек. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению продолжаются в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
В ЗКО уровень воды реки Жайык превысил критический уровень на 7 см, но опасности для Уральска нет, рассказали в областном ДЧС.
Вчера представители Министерства по ЧС обратились к казахстанцам с призывом - граждан просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088938-navodneniya-v-samoy-gustonaselennoy-provintsii-kitaya-pochti-60-tys-chelovek-evakuirovali/