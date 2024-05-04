Сильнейшее за последние 80 лет наводнение: десятки человек стали жертвами стихии в Бразилии

Из-за проливных дождей, вызвавших наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул, более 23 тысяч человек покинули свои дома. Также есть погибшие, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

В результате проливных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии погибли 37 человек, еще 74 пропали без вести. Сильнейшее за 80 лет наводнение опустошило города и вынудило тысячи людей покинуть свои дома.

Это четвертая экологическая катастрофа подобного рода, случившаяся в Бразилии за последний год. Предыдущие произошли в июле, сентябре и ноябре 2023 года. Тогда в общей сложности погибло 75 человек.

По данным Бразильской геологической службы, наводнение, обрушившееся на Бразилию в этот раз, превзошло показатели сильнейшего наводнения 1941 года. По данным службы, в некоторых городах уровень воды достиг самого высокого уровня с момента начала наблюдений почти 150 лет назад.

Также из-за проливных ливней частично обрушилась плотина на гидроэлектростанции между городами Бенто-Гонсалвес и Котипора. Города в долине реки Такварии оказались полностью затоплены водой.

Операторы сообщили об отключениях электроэнергии, связи и воды по всему штату. По данным Агентства гражданской обороны Бразилии, более 23 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, в апреле проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

В том же месяце наводнение случилось в одной из самых густонаселенных провинций Китая Гуандун. Почти 60 тысяч человек были эвакуированы из своих домов.

Казахстан на протяжении последнего месяца также борется с последствиями сильного паводка.

Согласно последним данным МЧС РК, более 41 тысячи человек вернулись в свои дома.

Также на этой неделе стало известно, что в Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Урал упал ниже опасной отметки. Но говорить о возвращении людей в свои дома еще рано.

На севере страны уровень воды тоже стал снижаться. В акимате СКО сообщали, что пик второй волны пройден.