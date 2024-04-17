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Ночь в аэропорту и затопленные на дорогах автомобили: как небывалые дожди парализовали Дубай (фото)

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Затопленные улицы Дубая в ОАЭ
Ситуация в Дубае, ОАЭ. Фото: Christopher Pike / Bloomberg via Getty Images

Проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

Небывалые дожди обрушились на Аравийский полуостров на этой неделе. Как рассказали в NBC News, аэропорт Дубая (ОАЭ) порекомендовал пассажирам не приезжать к ним, если в этом нет "крайней необходимости". А крупнейшая в стране авиакомпания Emirates временно приостановила регистрацию всех пассажиров в городе.

Житель Дубая по щиколотку в воде
Житель Дубая. Фото: Stringer / Anadolu via Getty Images

Национальный метеорологический центр в Абу-Даби сообщил, что количество осадков в ОАЭ превысило все показатели с 1949 года. Дожди прошли даже в самых пустынных районах.

Жителей Дубая попросили по возможности оставаться дома. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Между тем в соседнем Омане, где тоже из-за дождей произошли подтопления, погибли по меньшей мере 18 человек. По информации BBC, 10 человек из этого числа – школьники от 10 по 15 лет.

Из-за наводнения аэропорт Дубая временно прервал полеты. Один из туристов рассказал CNN, что сотни пассажиров из других стран провели ночь на территории воздушной гавани.

Пассажиры в аэропорту Дубая
Пассажиры в аэропорту Дубая. Фото: AFP via Getty Images

По данным метеорологов, во вторник за 12 часов в Дубае выпало почти 100 мм осадков – примерно столько, сколько обычно выпадает в городе за весь год. Дождь лил так сильно и быстро, что некоторые водители были вынуждены бросить свои авто прямо на дорогах.

Водитель авто в Дубае оставляет машину
Водитель в Дубае оставляет машину. Фото: Christopher Pike / Bloomberg via Getty Images

Ранее в Сети появились кадры затопленных аэропорта в Дубае, а также станции метро. Отметим, что непогода в популярном городе бушует уже несколько дней.

Вчера рейсы Air Astana из аэропорта Дубая в Алматы и Астану перенесли на сегодня. Пассажиров разместили в терминале и предоставили им питание, напитки и пледы.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Оман – государство на юго-восточном побережье Аравийского полуострова. Граничит на юго-западе с Йеменом, на юге и востоке – с Аравийским морем, на севере – с Оманским заливом, на северо-западе – с ОАЭ, на западе – с Саудовской Аравией.

Оман на карте
Оман. Скриншот: google.com/maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2086490-noch-v-aeroportu-i-zatoplennye-na-dorogah-avtomobili-kak-nebyvalye-dozhdi-paralizovali-dubay-foto/

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