Ночь в аэропорту и затопленные на дорогах автомобили: как небывалые дожди парализовали Дубай (фото)
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Проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.
Небывалые дожди обрушились на Аравийский полуостров на этой неделе. Как рассказали в NBC News, аэропорт Дубая (ОАЭ) порекомендовал пассажирам не приезжать к ним, если в этом нет "крайней необходимости". А крупнейшая в стране авиакомпания Emirates временно приостановила регистрацию всех пассажиров в городе.
Национальный метеорологический центр в Абу-Даби сообщил, что количество осадков в ОАЭ превысило все показатели с 1949 года. Дожди прошли даже в самых пустынных районах.
Жителей Дубая попросили по возможности оставаться дома. Школьников перевели на дистанционное обучение.
Между тем в соседнем Омане, где тоже из-за дождей произошли подтопления, погибли по меньшей мере 18 человек. По информации BBC, 10 человек из этого числа – школьники от 10 по 15 лет.
Из-за наводнения аэропорт Дубая временно прервал полеты. Один из туристов рассказал CNN, что сотни пассажиров из других стран провели ночь на территории воздушной гавани.
По данным метеорологов, во вторник за 12 часов в Дубае выпало почти 100 мм осадков – примерно столько, сколько обычно выпадает в городе за весь год. Дождь лил так сильно и быстро, что некоторые водители были вынуждены бросить свои авто прямо на дорогах.
Ранее в Сети появились кадры затопленных аэропорта в Дубае, а также станции метро. Отметим, что непогода в популярном городе бушует уже несколько дней.
Вчера рейсы Air Astana из аэропорта Дубая в Алматы и Астану перенесли на сегодня. Пассажиров разместили в терминале и предоставили им питание, напитки и пледы.
По информации на сайте Британской энциклопедии, Оман – государство на юго-восточном побережье Аравийского полуострова. Граничит на юго-западе с Йеменом, на юге и востоке – с Аравийским морем, на севере – с Оманским заливом, на северо-западе – с ОАЭ, на западе – с Саудовской Аравией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2086490-noch-v-aeroportu-i-zatoplennye-na-dorogah-avtomobili-kak-nebyvalye-dozhdi-paralizovali-dubay-foto/