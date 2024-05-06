До 78 возросло число погибших при наводнениях в Бразилии

Сильнейшее за последние 80 лет наводнение обрушилось на Бразилию - в стране растет число жертв и пострадавших от стихии, свыше 100 человек пропали без вести.

В результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии число погибших возросло до 78, пострадали 175 человек, еще 111 пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную службу гражданской обороны.

В ведомстве добавили, что наводнения в штате затронули более 850 тыс. человек.

Сообщается, что сильные осадки на юге страны начались около недели назад.

Ранее мы писали, что, согласно данным Бразильской геологической службы, наводнение, обрушившееся на Бразилию в этот раз, превзошло показатели сильнейшего наводнения 1941 года. По данным службы, в некоторых городах уровень воды достиг самого высокого уровня с момента начала наблюдений почти 150 лет назад.

Сообщалось, что это - четвертая экологическая катастрофа подобного рода, случившаяся в Бразилии за последний год. Предыдущие произошли в июле, сентябре и ноябре 2023 года. Тогда в общей сложности погибло 75 человек.