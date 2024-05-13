Стало известно, кто займет пост главы Минобороны России вместо Шойгу

Президент России Владимир Путин предложил на должность министра обороны РФ вместо Сергея Шойгу кандидатуру Андрея Белоусова, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О решении главы РФ сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что за последнее время бюджет силового блока вырос с 3% до 6,7%.

"Мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это не критично, но чрезвычайно важно. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Белоусов когда-то занимал возглавлял Министерство экономического развития России и на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.

Помимо этого, в предыдущем кабинете министров белоусов первым заместителем председателя правительства.

При этом, по словам Пескова, новое назначение не изменит "нынешнюю систему координат", поскольку военная составляющая "всегда была прерогативой начальника Генерального штаба".

Теперь сенаторы должны провести консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Издание отмечает, что 65-летний Андрей Белоусов всю жизнь связан с экономикой. Окончив экономический факультет МГУ им. Ломоносова, он занялся научной деятельностью, был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

В 2000-м году он стал внештатным советником председателя правительства, с 2008 по 2012 годы был директором правительственного департамента экономики и финансов.

Потом около года возглавлял министерство экономического развития, с 2013 по 2020 годы Белоусов был помощником президента Путина, а в январе 2020-го, после утверждения Михаила Мишустина премьер-министром, стал его первым заместителем.