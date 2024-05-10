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Путин решил оставить Мишустина главой правительства. Чем запомнился премьер за четыре года?

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Фото: premier.gov.ru

Владимир Путин не стал менять премьера. Правительство снова возглавит Михаил Мишустин, который занимает этот пост с начала 2020 года.

В пять утра по московскому времени спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что Владимир Путин внес в парламент кандидатуру премьера — Михаила Мишустина. Обычно такие новости сообщает сам Кремль на официальном сайте и делает это в рабочее время.

Госдума готова утвердить премьера уже сегодня: заседание с этим вопросом в повестке назначено на 14:00. Перед этим Мишустин встретится с депутатами всех парламентских фракций.

После назначения президентом у премьера будет две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуры своих заместителей и министров — кроме силовиков и глав МИД и Минюста, которых по согласованию с Советом Федерации выбирает Владимир Путин.

О том, с какими вызовами столкнулся первый кабинет Михаила Мишустина и как на них реагировал, вспоминает редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина.

Кабинет военного времени

Михаил Мишустин был назначен премьером в 2020 году, на этом посту он сменил Дмитрия Медведева.

Он был неожиданным кандидатом. К тому времени Мишустин много лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Его часто хвалили за цифровизацию службы, рост собираемости налогов и решение многих других профессиональных задач. Но широкой общественности он был малоизвестен — выступал на специализированных форумах и общался с бизнесом в рамках встреч Российского союза предпринимателей и промышленников.

В 2020 году назначение премьером могло быть неожиданностью и для самого Мишустина. Путин выдвинул его кандидатуру 15 января, а 16 января Мишустин как глава ФНС должен был выступить на Гайдаровском форуме, и СМИ писали, что еще накануне он приезжал на форум посмотреть зал для выступлений. Выступление было в спешном порядке отменено.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Фото: akorda.kz

Премьерство Мишустина оказалось достаточно сложным. В 2020 году началась пандемия коронавируса. Вместо цифровизации и внедрения новых технологий его правительству пришлось искать сложный баланс. С одной стороны, без карантина люди болели и умирали, а больницы были переполнены. С другой стороны, карантин убивал бизнес.

Правительство действительно предлагало обширную программу поддержки населения и бизнеса, которую регулярно обновляло. Но это не предотвратило закрытия многих компаний и обострения финансовых проблем у населения.

Избыточная смертность в России во время пандемии достигала, по некоторым оценкам, около 1 млн человек. И эти подсчеты порождали гнев чиновников кабинета Мишустина.

После коронавируса началась война. В феврале 2022 года Россия напала на Украину. Полномасштабное вторжение спровоцировало санкции и кризис.

Мишустин редко комментировал темы, связанные с войной, как будто устранившись от военной повестки. При этом издание "Медуза" (признано в России "нежелательной организацией" и "иноагентом") писало, что он "фанатично озабочен своей репутацией" и очень следит за имиджем. Как отмечало издание The Bell (также признано "иноагентом"), в отличие от других чиновников, на оккупированные территории Украины Мишустин так и не поехал.

При этом именно кабинет Мишустина начал реализовывать программы поддержки бизнеса на фоне войны. Его кабинет проводил политику милитаризации российской экономики — на войну и связанные с ВПК сектора экономики уходит все больше денег. И при этом происходит передел собственности: власти фактически отнимают бизнес ушедших из России компаний и некоторых нелояльных бизнесменов.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Фото: Contributor/Getty Images

При правительстве Мишустина также были выстроены цепочки параллельного импорта — часть для гражданских товаров, часть используются и для поставок товаров для военных нужд.

Мишустин стал премьером военного времени, без которого российская экономика вряд ли бы смогла так эффективно справиться с санкциями и перестроиться на военный лад. Но во многом причиной этого успеха стали огромные вливания бюджетных денег в экономику.

Только все же это не экономика развития. Экономисты говорят, что структура экономики страны уже сильно перекошена, а санкции сильно задержат развитие страны в долгосрочной перспективе — технологически из-за них страна будет отставать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2098436-putin-reshil-ostavit-mishustina-glavoy-pravitelstva-chem-zapomnilsya-premer-za-chetyre-goda/

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