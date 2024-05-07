Путин официально вступил в должность президента России
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Сегодня в Кремле состоялась церемония инаугурации Владимира Путина в качестве президента России. Это уже пятый его срок в качестве главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Сегодня на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце в Москве Владимир Путин принес присягу и официально стал президентом России.
На этом посту он пробудет в течение шести лет – до 2030 года.
Отмечается, что это его пятый президентский срок. Впервые Владимир Путин стал президентом России в 2000 году.
При этом, согласно российской конституции, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность президентом. Министры автоматически получают приставку и.о. и продолжают работать до формирования нового состава кабмина.
В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели.
Напомним, что президентские выборы в России длились три дня – с 15 по 17 марта. 21 марта ЦИК РФ официально объявил, что победу одержал Владимир Путин
После оглашения результатов голосования президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с победой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097350-putin-oficialno-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-rossii/