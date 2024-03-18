Путин побеждает на выборах с рекордными 87%. Самый высокий результат – в Чечне

После обработки более 99% протоколов на выборах президента Владимир Путин набирает 87,31% голосов, сообщает Центризбирком России. Явка на выборах составила 74,22%.

Его соперники в сумме набирают менее 13% голосов.

На втором месте — Николай Харитонов (4,30% голосов), на третьем — Владислав Даванков (3,83%), на четвертом — Леонид Слуцкий (3,21%).

Больше всего голосов избирателей в процентном соотношении Путин набрал в Чечне — там за него проголосовало 98,99%.

В Кемеровской области он получил 95,73% голосов, в Туве — 95,37%, в Еврейской автономной области — 92,35%, в Саратовской области — 91,66%, в Белгородской области — 90,66%, в Адыгее — 90,18%, в Карачаево-Черкесии — 90,07%.

В Москве Путин, по официальным данным, набрал 85,13%, в Московской области — 86,19%.

В аннексированном Севастополе за него проголосовали 92,6%.

Самая высокая явка (более 90%) зафиксирована в Чечне, Кемеровской области, Тыве, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Рекордная явка также зафиксирована на Дальнем Востоке.

Предварительные итоги выборов ЦИК намерен подвести в понедельник.

Западная реакция

Западные страны назвали выборы в России несвободными и нечестными.

"Эти выборы, очевидно, не являются ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, что господин Путин заключил в тюрьму политических оппонентов и не позволил другим баллотироваться", — сказал на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными […] Голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор", — говорится в заявлении МИД Польши.

Германия назвала голосование "псевдовыборами при авторитарном правителе, опирающемся на цензуру, репрессии и насилие".

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон осудил незаконные выборы на оккупированных территориях Украины.

"Это не то, на что похожи свободные и честные выборы", — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "российский диктатор имитирует очередные выборы".

"Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже было часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно", — заявил Зеленский в вечернем обращении.