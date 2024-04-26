Ходить по тоям запретили членам кабинета министров в Кыргызстане

Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров запретил членам правительства ходить по тоям. Такое заявление он сделал, выступая на заседании коллегии администрации президента, передает 24.kg.

Как сообщает кыргызское издание, Акылбек Жапаров акцентировал внимание министров на том, что все указы и поручения президента страны должны исполняться качественно и в срок.

Глава кабмина в ходе своего выступления остановился и на указе президента Кыргызстана Садыра Жапарова о запрете забоя скота и расточительства при проведении тоев.

"Видите, что где-то расточительство, не появляйтесь там. Не ходите по тоям", — сказал Акылбек Жапаров.

Здесь же отмечается, что в феврале 2022 года в Кыргызстане был подписан указ президента и вступил в силу закон об ограничениях во время мероприятий.

Главной целью документа является повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.

Ранее увольнениями пригрозили и госслужащим Кыргызстана, которые не справляются со своими обязанностями, в том числе не знают, как работать на компьютере.

Также в Кыргызстане предлагали отказаться от арабских имен, которые набирают популярность в его стране, а также запретить рекламу в сфере оккультной магии – такие поправки к закону обсуждал парламент.

Добавим также, в конце февраля для разведенных женщин в Кыргызстане хотели ввести ограничения – им могут запретить высказываться в соцсетях о бывшем муже и его семье.

Наряду с этим Кыргызстан стал первой страной в СНГ, ратифицировавшей конвенцию против домогательств на работе.