Разведенным кыргызстанкам хотят запретить высказываться о бывших мужьях в соцсетях

В Кыргызстане хотят ввести ограничение для разведенных женщин - им могут запретить высказываться в соцсетях о бывшем муже и его семье, передает 24.kg.

Как пишет издание, председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров поручил своему заместителю Эдилю Байсалову начать мониторинг публикаций, появляющихся в соцсетях.

Жапаров считает, что разведенные женщины не должны высказывать плохое мнение о муже и его родителях.

"Мы должны ограничить распространение информации, которая противоречит нашим традициям и обычаям. Некоторые келинки (снохи - прим. ред.) хвалят родного отца, но при этом очерняют свекра, свекровь. А когда разводятся, выкладывают свое мнение в соцсетях. Они не пример для подражания. Свекрам говорят "не носите шорты", а келинки не должны снимать платок с головы", - заявил председатель кабмина.

При этом, как отмечает издание, ссылаясь на данные МВД, в Кыргызстане в 2023 году официально от семейного насилия пострадали 13,1 тыс. человек, 95% из них - женщины.

Отмечается также, что это не первый раз, когда глава кабмина высказывается некорректно в отношении женщин, девушек, девочек. В сентябре 2022 года на открытии школы Жапаров заявил, что девочки "должны учиться быть хозяйками дома", а мальчики - "зарабатывать деньги и защищать родину".

Добавим, что летом прошлого года гражданам Кыргызстана официально разрешили использовать матчество вместо отчества - судебная коллегия Конституционного суда разрешила с 16 лет использовать матчество.

Однако многие высокопоставленные лица Кыргызстана публично выступили против данной нормы, среди них - глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, глава Духовного управления мусульман КР, госсекретарь Суйун Касмамбетов и другие.

После этого в ноябре 2023-го Конституционный суд Кыргызстана отменил решение, согласно которому гражданам страны разрешалось выбирать матчество вместо отчества.