Госслужащим, не умеющим работать на компьютере, пригрозили увольнением в Кыргызстане

Глава кабмина Кыргызстана пригрозил госслужащим, которые не справляются со своими обязанностями, в том числе не знают, как работать на компьютере, увольнением, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров пригрозил госслужащим, которые не умеют работать на компьютере, увольнением.

Все началось с того, что депутат Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) на заседании заявил, что есть такие руководители госорганов, которые, по его словам, без причины увольняют своих заместителей, глав отделов или лучших сотрудников, а потом приводят на их место родственников и знакомых.

Жапаров в ответ сказал, что будет проведена проверка.

"Мы проверим, если будут такие факты, примем меры. Сейчас требования к муниципальным и госслужащим усилены. Тех, кто не умеет работать на компьютере, уволим", — сказал он.

Отметим, ранее стало известно, что в Кыргызстане хотят запретить рекламу в сфере оккультной магии – такие поправки к закону обсуждает парламент.

Добавим также, в конце февраля для разведенных женщин в Кыргызстане хотели ввести ограничения – им могут запретить высказываться в соцсетях о бывшем муже и его семье. Наряду с этим республика стала первой в СНГ, ратифицировавшей конвенцию против домогательств на работе.