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Кыргызстан первым в СНГ ратифицировал конвенцию против домогательств на работе

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Мужчина прикасается к руке коллеги
Домогательства на рабочем месте. Иллюстративное фото: Tomwang112/Getty Images

Кыргызстан первым среди стран СНГ ратифицировал Конвенцию против домогательств на рабочем месте. Документ подписан президентом страны в конце февраля, передает 24.kg.

Как сообщает издание, о ратификации в Кыргызстане Конвенции Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств на рабочем месте сообщила заместитель министра труда страны Жылдыз Полотова. Отмечается, что документ был подписан президентом Кыргызстана 28 февраля.

"По данным Международной конфедерации профсоюзов, в среднем 40-50% работников во всем мире подвергаются притеснениям.

В Кыргызстане, по результатам исследования Ассоциации женщин-судей, каждая четвертая женщина подвергалась насилию и притеснениям в высших учебных заведениях и на рабочих местах.

Эта проблема может привести к депрессии, потере работы и другим негативным последствиям. К сожалению, в настоящее время в стране нет эффективных механизмов защиты женщин от притеснений на рабочем месте", — сказала замминистра Полотова.

По словам спикера, в связи с ратификацией конвенции ожидаются поправки в ряд законов страны.

Жулдыз Полотова также заявила о необходимости передачи права рассматривать дела о насилии и притеснении инспекции труда, и вместе с тем – расширить ее функции по дальнейшим мерам.

Ранее мы писали о том, как в Казахстане изменят законы для защиты женщин. Речь идет об ужесточении уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия в соответствии с планом действий в области прав человека и верховенства закона.

Между тем 3 января вышло интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan", где президент, в том числе, выступил за укрепление принципа "закон и порядок".

"Хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может", – заявил глава государства.

Также, в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065058-kyrgyzstan-pervym-v-sng-ratifitsiroval-konventsiyu-protiv-domogatelstv-na-rabote/

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