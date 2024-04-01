Запретить рекламу экстрасенсов и гадалок хотят в Кыргызстане

В Кыргызстане обсуждаются поправки к закону "О рекламе", в которых говорится о запрете на рекламу услуг в сфере оккультной магии, передает NUR.KZ со ссылкой на издание 24.kg.

Кыргызские депутаты Жогорку Кенеша сегодня в первом чтении одобрили законопроект "О внесении изменения в Закон "О рекламе" в первом чтении.

Один из инициаторов поправок Марлен Маматалиев сообщил, что проект разработан, чтобы "прекратить манипулировать сознанием граждан теми, кто предоставляет услуги в сфере оккультной магии и предлагает решить проблемы людей с целью извлечь выгоду".

Как пишет издание, Маматалиев назвал людей, оказывающих подобные услуги, мошенниками.

"Человек в отчаянии готов поверить любому, кто пообещает устранить все проблемы. На этих чувствах и играют так называемые маги и экстрасенсы. Они имеют большой опыт в манипулировании сознанием людей. Печально наблюдать, что в наш век высоких технологий и научного прогресса много граждан попадают на уловки так называемых экстрасенсов и магов", – говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Таким образом, в Кыргызстане предлагается запретить рекламировать оккультные и магические услуги.

При этом напомним, что в Казахстане в конце февраля сенаторы предлагали запретить рекламу вредных продуктов. На это зампремьер-министра Тамара Дуйсенова сообщала, что министерствами здравоохранения, культуры и информации прорабатывается вопрос по введению временных ограничений по рекламе вредных товаров для детей на национальных телерадиоканалах.

Кроме того, корреспондент NUR.KZ ранее рассказывал, почему в социальных сетях и на прочих онлайн-ресурсах не блокируется сразу реклама мошенников, в которой казахстанцам обещают доход или прочие услуги.