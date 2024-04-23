Названа дата инаугурации Путина

В Совете Федерации РФ назвали дату инаугурации российского президента Владимира Путина - по словам Андрея Клишаса, она состоится 7 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая.

Перед этим российские сенаторы должны будут сдать ПЦР-тест.

"У нас инаугурация (президента - прим. ТАСС) 7 (мая - прим. ТАСС). Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го", - заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, что президентские выборы в России длились три дня - с 15 по 17 марта. На них победу одержал действующий глава страны Владимир Путин - об этом в ЦИК РФ официально объявили 21 марта. После оглашения результатов голосования президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с победой.

Избирательные участки работали в Алматы и Астане, где в последний день наблюдалась огромная очередь из российских граждан.

Отметим также, что кандидатами на пост президента России, кроме Путина, были: