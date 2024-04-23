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Названа дата инаугурации Путина

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/POOL/AFP/Getty Images

В Совете Федерации РФ назвали дату инаугурации российского президента Владимира Путина - по словам Андрея Клишаса, она состоится 7 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая.

Перед этим российские сенаторы должны будут сдать ПЦР-тест.

"У нас инаугурация (президента - прим. ТАСС) 7 (мая - прим. ТАСС). Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го", - заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, что президентские выборы в России длились три дня - с 15 по 17 марта. На них победу одержал действующий глава страны Владимир Путин - об этом в ЦИК РФ официально объявили 21 марта. После оглашения результатов голосования президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с победой.

Избирательные участки работали в Алматы и Астане, где в последний день наблюдалась огромная очередь из российских граждан.

Отметим также, что кандидатами на пост президента России, кроме Путина, были:

  • Леонид Слуцкий от ЛДПР;
  • депутат от КПРФ Николай Харитонов;
  • вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2089793-nazvana-data-inauguratsii-putina/

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