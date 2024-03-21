ЦИК объявил официальные итоги выборов президента России

Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании комиссии озвучила официальные итоги голосования на выборах президента России, передает РИА Новости.

По итогам выборов голоса, по данным российского издания, распределились следующим образом:

Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей; Николай Харитонов — 4,31%; Владислав Даванков — 3,85%; Леонид Слуцкий — 3,20%.

По данным российского ЦИК, за действующего президента проголосовали 76 277 708 человек. При этом, итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.

В ЦИК заявили, что "в современной истории России подобных показателей еще не было".

Между тем, за рубежом в выборах президента приняли участие 388 791 избиратель.

Напомним, выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта и продлились до 17 марта. Кандидатами на пост главы этой страны были:

действующий президент РФ Владимир Путин;

Леонид Слуцкий от ЛДПР;

депутат от КПРФ Николай Харитонов;

вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".

Избирательные участки работали в Алматы и Астане, где в последний день наблюдалась огромная очередь из российских граждан. После оглашения результатов голосования президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с победой на выборах.

Также ранее о том, какой была реакция мировых лидеров на переизбрание действующего президента РФ, писала Русская служба Би-би-си.

Согласно информации Русской службы Би-би-си, математический анализ показал рекордные фальсификации на выборах президента России. Отмечалось, что электоральные аналитики после каждых выборов в России ищут аномалии в данных о явке и распределении голосов - фальсификации можно доказать математически. В этот раз анализ данных с участков показал признаки беспрецедентных подтасовок.