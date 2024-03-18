Токаев поздравил Путина с победой на выборах
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного звонка поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным – глава Казахстана поздравил его с убедительной победой на выборах президента РФ.
Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram-канале.
Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.
Действующий президент России Владимир Путин на состоявшихся выборах главы РФ набрал 87,31% голосов избирателей, как сообщили в ЦИК РФ после обработки более 99% протоколов. По их данным, явка на выборах составила 74,22%.
Трое остальных его соперника в сумме набирают менее 13% голосов.
Напомним, выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта и продлились до 17 марта. Кандидатами на пост главы этой страны были:
- действующий президент РФ Владимир Путин;
- Леонид Слуцкий от ЛДПР;
- депутат от КПРФ Николай Харитонов;
- вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".
Избирательные участки в последний день голосования действовали в Алматы и Астане – там вчера образовалась огромная очередь из российских граждан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2070156-tokaev-pozdravil-putina-s-pobedoy-na-vyborah/