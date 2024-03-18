Токаев поздравил Путина с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного звонка поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным – глава Казахстана поздравил его с убедительной победой на выборах президента РФ.

Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram-канале.

Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.

Действующий президент России Владимир Путин на состоявшихся выборах главы РФ набрал 87,31% голосов избирателей, как сообщили в ЦИК РФ после обработки более 99% протоколов. По их данным, явка на выборах составила 74,22%.

Трое остальных его соперника в сумме набирают менее 13% голосов.

Напомним, выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта и продлились до 17 марта. Кандидатами на пост главы этой страны были:

действующий президент РФ Владимир Путин;

Леонид Слуцкий от ЛДПР;

депутат от КПРФ Николай Харитонов;

вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".

Избирательные участки в последний день голосования действовали в Алматы и Астане – там вчера образовалась огромная очередь из российских граждан.