Трамп вызвал Байдена на дебаты и получил отказ

Президента США Джо Байдена на предвыборные дебаты вызвал экс-лидер страны Дональд Трамп, чтобы подискутировать на тему будущего страны. Но в итоге Трамп получил отказ.

Как сообщает РБК, экс-президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего главу государства Джо Байдена на дебаты. Приглашение, как пишет издание, было опубликовано в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что этот диалог важен для блага Соединенных Штатов.

"Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте", — добавил он.

Джо Байден отреагировал на вызов Трампа. Как сообщает CNBC, это произошло во время встречи с журналистами в Лас-Вегасе.

"На его месте я бы тоже хотел поспорить со мной", — заявил Байден, подчеркнув, что Трампу "больше нечего делать".

Накануне стало известно, что единственная соперница Трампа Никки Хейли вышла из гонки за номинацию от республиканцев, но не поддержала экс-президента. Таким образом, на данный момент кандидатом на пост президента США от Республиканской партии является только Дональд Трамп.

Тем временем, по данным , кандидатами от демократов выступают:

Джо Байден;

Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

активист и писатель Корнел Уэст;

активистка и врач Джилл Стайн;

Роберт Кеннеди-младший.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.