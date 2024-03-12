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Джо Байден представил бюджетный план, который полностью отличается от плана Трампа

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Джо Байден представил собственный вариант бюджетного плана США на 2025 год, который резко контрастирует с предложениями, высказанными Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Бюджетный план, разработанный командой действующего президента США Джо Байдена, охватывает сумму в размере 7,5 млрд долларов США. Таким образом, долг США превысит объем ВВП. Однако, согласно расчетам, эта программа поможет США сэкономить 3 трлн долларов в течение следующих 10 лет за счет увеличения налогов.

Эти планы резко контрастируют с предложениями, выдвинутыми Дональдом Трампом, оппонентом Байдена в президентской гонке на выборах, назначенных на ноябрь 2024 года. Трамп пообещал возобновить масштабное снижение налогов, проведенное им в период президентства, а также ограничить государственные расходы.

Байден, в свою очередь, планирует повысить налоги для крупного бизнеса и самых состоятельных домохозяйств, чтобы уменьшить дефициты и предложить налоговые льготы семьям с детьми. Согласно данным команды действующего президента, именно эта мера поможет сохранить финансирование социальных программ.

Многие положения, представленные в бюджетном плане президента-демократа, вероятно, не будут приняты Конгрессом, учитывая, что Палата представителей находится под контролем республиканцев, выступающих против его политики.

Тем не менее, этот план свидетельствует о приоритетах Байдена в случае его избрания президентом на второй срок и достижения демократического большинства на Капитолийском холме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2066676-dzho-bayden-predstavil-byudzhetnyy-plan-kotoryy-polnostyu-otlichaetsya-ot-plana-trampa/

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