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Дело основателя WikiLeaks: Ассанж получил шанс подать апелляцию

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Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж. Фото: instagram.com/julianassangefreedom

Лондонский суд постановил, что Ассанж может обжаловать решение о своей экстрадиции, в случае если США не смогут предоставить гарантии соблюдения его прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Лондонский суд постановил, что Джулиан Ассанж может обжаловать решение о своей экстрадиции, в случае если США не предоставят суду удовлетворительные гарантии в отношении его прав, предусмотренные Первой поправкой.

Озвученные гарантии включают в себя предоставление того же уровня защиты, который получили бы граждане США (Джулиан Ассандж является гражданином Австралии - прим.ред.), а также исключение возможности вынесения наказания в виде смертной казни.

"Если данные гарантии не будут предоставлены, то Ассанжу будет дано разрешение на подачу апелляции, после чего будет проведено апелляционное слушание", — говорится в решении суда.

Следующее слушание состоится 20 мая. Судьи заслушают дополнительные аргументы по поводу Первой поправки.

В июне 2022 года экс-министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию в США основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В заявлении WikiLeaks, сделанном в Twitter (старое название соцсети X - прим.ред.), говорилось, что Ассанжу в США грозит 175 лет тюремного заключения.

При этом еще в апреле того же года суд в Лондоне разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава МВД Великобритании Прити Пател.

Рассмотрение апелляции США об экстрадиции Джулиана Ассанжа началось в суде в конце октября 2021 года. В декабре 2021 года апелляция была удовлетворена. Спустя время после этого невеста основателя WikiLeaks заявила, что он перенес инсульт в тюрьме.

Основатель Wikileaks содержится в лондонской тюрьме строго режима Белмарш с 2019 года, с тех пор, как он был задержан по запросу США.

Американской стороной ему были предъявлены обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2073567-delo-osnovatelya-wikileaks-assanzh-poluchil-shans-podat-apellyatsiyu/

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