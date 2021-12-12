Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме в Великобритании, заявила его невеста

Джулиан Ассанж. Фото: Getty Images/ DANIEL LEAL / Contributor

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила о том, что ее возлюбленный перенес инсульт в тюрьме Белмарш. Австралийский интернет-журналист с 2019 года находится в британской тюрьме. Власти США обвиняют Ассанжа в шпионаже и взломе компьютеров из-за публикации на сайте WikiLeaks американских служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм.

Невеста Ассанжа рассказала о перенесенном инсульте изданию Mail on Sunday, пишет РИА Новости. По словам Моррис, это произошло 27 октября во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона.

Сообщается, что после этого у основателя WikiLeaks опустилось правое веко, возникли также проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

Предполагается, что инсульт мог быть вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса, равно как и общим ухудшением здоровья Ассанжа.

"Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может быть предвестником более серьезного приступа", - заявила Моррис изданию.

Отмечается, что в Минюсте Великобритании не стали комментировать заявления невесты Ассанжа.

Ранее Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Ее рассматривали 27 и 28 октября, однако результат огласили только 10 декабря.

Издание отмечает, что слушание ограничивалось вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда не права, когда сочла, что возможная высылка не соответствует психическому состоянию Ассанжа.

Суд удовлетворил апелляцию. Кроме того, было принято решение том, что дело должны передать в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру. Он и будет принимать решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США.

Заключенный остается под стражей.

В 2010 году Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года основатель WikiLeaks был задержан по запросу Соединенных Штатов.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае 2019 года. Позже Ассанжу предъявили новые обвинения. Его обвинили в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946533-dzhulian-assanzh-perenes-insult-v-tyurme-v-velikobritanii-zayavila-ego-nevesta/