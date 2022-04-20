Суд в Лондоне разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж. Фото: Daniel Leal/Contributor/Getty Images

Суд в Лондоне принял решение разрешить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США. После оглашения решения суда был выписан соответствующий ордер.

Соответствующая новость была опубликована на официальной организации WikiLeaks в Twitter.

Указывается, что 2 апреля текущего года лондонский судья выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет лишения свободы за его деятельность.

Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Сторона защиты может представить свои доводы до 18 мая.

Отметим, что основатель WikiLeaks находится в тюрьме строгого режима Белмарш с 2019 года, его задержали по запросу США. Ему предъявлены обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Кроме того, в 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Рассмотрение апелляции США об экстрадиции Джулиана Ассанжа началось в суде в конце октября прошлого года. В декабре 2021 года апелляция была удовлетворена. Спустя время после этого невеста основателя WikiLeaks заявила, что он перенес инсульт в тюрьме.

В марте этого года Ассанж и его адвокат сыграли свадьбу в британской тюрьме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966012-sud-v-londone-razreshil-ekstraditsiyu-osnovatelya-wikileaks-dzhuliana-assanzha/