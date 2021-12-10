Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Джулиан Ассанж. Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images

Лондонский суд удовлетворил аппеляцию США об экстрадиции Ассанжа, передает РИА Новости.

Высокий суд Лондона рассматривал апелляцию 27 и 28 октября. Однако решение было оглашено сейчас. Таким образом, дело основателя WikiLeaks вернули в суд района Вестминстер. Сам Ассанж остается под стражей.

4 января этого года Лондонский суд отклонил запрос США об экстрадиции журналиста. Американское правительство обвинило его в шпионаже и разглашении секретной информации. Основанием отказа британской стороны стал риск для жизни Ассанжа.

По словам последних, подсудимый страдает от депрессии и склонен к суициду. Его состояние может усугубить его содержание в одиночной камере в США.

В случае выдачи Ассанжа Штатам, журналисту и основателю WikiLeaks грозит тюремный срок до 175 лет.

В ноябре Ассанжу и его невесте Стелле Морис Королевская прокуратура дала разрешение сочетаться браком. Ранее стало известно, что он втайне стал отцом двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946399-sud-londona-udovletvoril-apellyatsiyu-ssha-ob-ekstraditsii-assanzha/