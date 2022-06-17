Великобритания одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Джулиан Ассанж. Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию в США основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает The Guardian.

"17 июня после рассмотрения как мировым судом, так и высшим судом было принято решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Ассанж сохраняет обычное 14-дневное право на апелляцию", – говорится в заявлении представителя МВД Великобритании.

В заявлении WikiLeaks, сделанном в Twitter, говорится, что Ассанжу в США грозит 175 лет тюремного заключения.

"Министр внутренних дел одобрила экстрадицию... Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения", – сообщается в публикации.

Организация назвала данное решение британских властей "темным днем" для вопроса свободы слова.

Отмечается, что решение главы МВД Великобритании будет обжаловано.

В апреле суд в Лондоне разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава МВД Великобритании Прити Пател.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974604-velikobritaniya-odobrila-ekstraditsiyu-assanzha-v-ssha/